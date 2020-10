Shaquille O'Neal: «Com o meu primeiro patrocínio gastei um milhão de dólares numa hora»

Shaquille O'Neal e Dwayne Wade levaram a cabo uma conversa com Daymond John, estrela do conhecido programa de TV 'Shark Tank', com o intuito de chamar a atenção dos jovens para a importância de uma boa gestão financeira. Basicamente deram exemplos daquilo que não se deve fazer...





Shaq explicou que nunca teve muitos conhecimentos sobre finanças. "Depois de assinar o meu primeiro acordo de patrocínio gastei um milhão de dólares numa hora em vários carros de luxo, joias e uma viagem a Las Vegas", contou o antigo jogador dos Lakers, Heat, entre outras equipas.Os gastos de Shaquille O'Neal eram tão altos que um dia até recebeu um telefonema do seu gestor de conta. "Advertiu-me que ia cair na arruína se continuasse a gastar dinheiro como um louco, porque não contabilizava o IRS e coisas do género."A história de Dwane Wade é parecida. "Gastei um montão de dinheiro. Tive más relações com gente de empresas fora do basquetebol, restaurantes...", contou Wade, acrescentado que teve aprender a lidar com as finanças depois de muita gente se ter aproveitado dele.