Shaquille O'Neal deixa recado a LeBron James: «Não podes queixar-te quando ganhas 200 milhões»

O apertado calendário da NBA esta época - uma consequência da pandemia - gerou um rol de críticas, com muitos jogadores a atribuírem à sobrecarga de jogos as inúmeras lesões que têm acontecido. E um deles foi LeBron James. Mas Shaquille O'Neal não entende as queixas e deixou alguns recados ao jogador dos Lakers.





"Quando vives num mundo em que 40 milhões de pessoas foram despedidas e ganhas 200 milhões por ano, não deves queixar-te. Eu apenas escutaria", disse o antigo jogador da NBA."Não estou a criticar ninguém, mas pessoalmente não me queixo nem invento desculpas porque as pessoas na rua estão a trabalhar duramente e 'nós' o que temos de fazer é treinar duas horas por dia, jogar duas horas à noite e ganhar muito dinheiro... O meu pensamento é um pouco diferente", acrescentou o antigo poste.