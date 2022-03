Shaquille O’Neal e a ida ao médico após uma década: «Quando te falam em morte muita coisa muda»

Shaquille O’Neal confessou que nos últimos meses mudou radicalmente os seus hábitos, tanto alimentares como de exercício físico. O antigo astro da NBA, que em entrevista à ‘GQ’ frisou que não visitava um médico há mais de uma década, ficou em choque quando descobriu que sofria de apneia do sono."Quando jogas, vais ao médico para fazer exames. Mas eu não jogo há onze anos, portanto qual era a razão para ir ao médico? Quando lá voltei após tanto tempo havia coisas que nem sabia. Disseram-me: ‘Tens apneia do sono, que pode causar hipertensão ou acidentes cérebro vasculares. Podias ter morrido’. Eu respondi: ‘O quê?’. Agora tenho de dormir com uma máquina", começou por explicar, acrescentando que, além disso, era "dependente" de calmantes."Não era viciado, era dependente. Não é a mesma coisa. Os meus rins estavam muito fracos, deixei de tomar analgésicos. Havia dias em que não me conseguia mexer e tomava um ou dois só para conseguir andar. Mas já não. Quando te falam em morte, muita coisa muda".De resto, o norte-americano ficou muito abalado com a morte de Kobe Bryant e passou por momentos em que apenas tinha vontade de "ver Netflix e comer"."[Ao espelho] Via um velhote de 70 anos com músculos por todos os lados. Comecei a comer melhor. Só comia sanduíches. Para o almoço, jantar, lanche… e quando não conseguia dormir, levantava-me às três da manhã para ir fazer uma. Apercebi-me que não podia continuar assim. Deixei de comer pão, chocolate e bolos. Agora só como fruta, batidos de proteína, saladas, peixe, frango, espargos e outras verduras. Tudo em porções muito pequenas. Comecei a ver abdominais…", rematou.