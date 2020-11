Shaquille O'Neal elege o seu melhor momento nos Miami Heat: «Lutar no duche nu»

Shaquille O'Neal conquistou um dos seus quatro títulos ao serviço dos Miami Heat, mas essa não é a melhor memória que guarda da sua passagem pela equipa da Flórida. Pelo menos foi o que disse no 'Text Message Show', do 'Players Tribune'.





Numa conversa com Dorell Wright, escolheu os tempos em que ambos andavam à luta no duche nus. "O meu momento preferido foi quando tentaste andar à luta comigo no duche nu e o Udonis Haslem nem sequer veio separar-nos", contou O'Neal.Wright riu-se e lembrou o antigo poste que não foi ele quem começou a luta. "Espera, foste tu quem quis lutar. E a minha toalha estava posta", garantiu o antigo jogador dos Heat.Recorde-se que em 2006 o antigo treinador dos Lakers, Phil Jackson, contou uma história parecida sobre Shaquille O'Neal. "Havia ocasiões em que nos deixava completamente em choque. Sobretudo quando apareceu completamente nu no campo, disposto a treinar só com as botas calçadas..."