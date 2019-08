Shaquille O'Neal responde a Kobe Bryant e mete Dwight Howard ao barullho

Kobe Bryant deu uma entrevista e falou de Shaquille O'Neal. O embaixador do Mundial de basquetebol que arranca este domingo na China, afirmou que atualmente Sha "seria o melhor de todos os tempos", mas também referiu que o ex-basquetebolista com quem formou uma das duplas mas letais dos LA Lakers, também era "perguiçoso". "Se ele tivesse trabalhado mais eu hoje teria 12 anéis" , referiu Kobe Bryant, que viu Shaquille O'Neal responder-lhe à letra: "Tinhas conquistado 12 títulos se tivesses passado mais a bola, sobretudo nas finais com os Detroit Pistons (2004)."Kobe Bryant voltou às redes sociais para explicar que tem uma boa relação com Shaquille O'Neal e que tais palavras não fazem mossa, apesar de muitos assim o desejarem, dizShaquille O'Neal voltou a responder e agora com Dwight Howard também ao barullho: "tudo ok, 'bro'. Quando vi a entrevista pensei que estavas a falar do Dwite [Dwight Howard], é assim que se soletra o nome dele lol"