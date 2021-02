Shaquille O'Neal revela quem é o seu jogador favorito na NBA

Shaquille O'Neal tem estado envolto em polémicas, por causa das declarações que tem feito enquanto comentador, criticando a postura de alguns jogadores.





Mas o antigo poste assegura que nem tudo é mau e no último programa da NBA Today em que participou até revelou quem é o seu jogador favorito."Sem dúvida o Steph Curry. Nunca vi ninguém fazer as coisas que ele fez, por isso é o meu favorito", assegurou 'Shaq'.O base dos Warriors marcou 57 pontos no último jogo frente aos Dallas Mavericks, mas mesmo assim não conseguiu evitar a derrota.