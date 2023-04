Steph Curry brilha no jogo 7 com 50 pontos e mantém campeões Warriors nos playoffs

Uma exibição impressionante de Stephen Curry permitiu este domingo aos campeões Golden State Warriors vencerem fora os Sacramento Kings por 120-100, no Jogo 7 da primeira eliminatória dos playoffs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Na 'negra', e depois da pesada derrota caseira por 118-99 no Jogo 6, Curry assumiu o comando das operações e, com 50 pontos, arrasou a equipa do português Neemias Queta (não foi escolhido para os playoffs), numa atuação para a lenda.

A obra de arte de Curry, de 35 anos, foi conseguida com 20 em 38 nos 'tiros' de campo, incluindo sete em 18 nos triplos, e três em cinco nos lances livres, e, além dos 50 pontos, incluiu oito ressaltos e seis assistências, para apenas um 'turnover'. O '30' dos Warriors esteve, porém, muito bem acompanhado, nomeadamente pelo incansável trabalhador Kevon Looney, autor de 11 pontos, 21 ressaltos e quatro assistências. Andrew Wiggins, com 17 pontos e sete ressaltos, e Klay Thompson, com 16 pontos, também foram determinantes, enquanto Draymond Green somou oito pontos, seis ressaltos e oito assistências.

Com este triunfo, os Warriors marcaram encontro nas meias-finais da Conferência Oeste com os Los Angeles Lakers, de LeBron James, que eliminaram os Memphis Grizzlies (4-2).

Por seu lado, os Sacramento Kings terminaram hoje uma época de grande nível, em que foram terceiros na fase regular no Oeste, não conseguindo estar à altura do Jogo 7, nomeadamente De'Aaron Fox, que se ficou pelos 16 pontos, com cinco em 19 nos 'tiros' de campo, incluindo três em 10 nos triplos. Sem a magia de Fox, os Kings foram liderados por 22 pontos, oito ressaltos e sete assistências do poste lituano Domantas Sabonis.

A ronda de hoje contou também com o primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este, com os Miami Heat a vencerem os New York Knicks no Madison Square Garden por 108-101.

Jimmy Butler, que acabou 'tocado', liderou os Heat, com 25 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências.