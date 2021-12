Steph Curry volta a brilhar e fica a seis triplos dos 3.000 na NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Stephen Curry marcou esta madrugada 46 pontos na vitória caseira dos Golden State Warriors sobre os Minnesota Timberwolves (113-104), incluindo oito triplos, que o deixam a seis dos 3.000 na época regular da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O 30 dos Warriors tem agora 2.994 lançamentos de três pontos convertidos, podendo chegar a novo marco histórico no dia de Natal, caso consiga meia dúzia no reduto dos Phoenix Suns, no embate entre os dois primeiros classificados da Conferência Oeste.

Curry, que lidera a tabela desde que em 14 de dezembro superou o recorde de Ray Allen (2.973), acertou face aos Wolves oito de 14 triplos tentados, para um total de 13 em 22 nos lançamentos de campo. Esteve perfeito (12 em 12) da linha de lance livre.

Na formação da casa, destaque ainda para os 22 pontos de Gary Payton II, enquanto os forasteiros foram liderados por 21 de Ja Morant e 20 de Jaren Jackson Jr. e De'Anthony Melton.

Os Warriors passaram a contar 26 triunfos e seis desaires, seguindo atrás dos Phoenix Suns (26 vitórias e cinco derrotas), que bateram em casa os Oklahoma City Thunder por 113-101, com 30 pontos, sete ressaltos e sete assistências de Devin Booker.

Nos outros jogos, destaque para o expressivo triunfo dos San Antonio Spurs no reduto dos Los Angeles Lakers, onde venceram por 138-110, de nada valendo aos locais os 36 pontos de LeBron James e os 30 de Russell Westbrook.