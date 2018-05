Continuar a ler

A equipa dos Houston Rockets até chegou ao intervalo com uma vantagem de 11 pontos mas Stephen Curry foi responsável por comandar a reacção dos Golden State Warriors à vitória por 101-92. O base terminou a partida com 27 pontos, 9 ressaltos, 10 assistências e 4 turnovers.Curry levou assim a equipa à presença pelo 4.º ano consecutivo na final da NBA, onde irão defrontar novamente os Cleveland Cavaliers de Lebron James, que derrotaram os Boston Celtics por 4-3 na final da Conferência Este . Um confronto que se repetiu nas últimas três temporadas com um registo de 2 vitórias para Golden State e 1 para Cleveland.