Stephen Curry: «Quero ir aos Jogos Olímpicos em Tóquio»

O fracasso americano no Campeonato do Mundo de basquetebol, com o 7º posto na competição , fez soar os alarmes na NBA e Stephen Curry foi dos primeiros a reagir, esta quarta-feira, à ESPN, confessando estar disponível para representar os EUA nos Jogos Olímpicos."É esse o plano, sem dúvida, e quero ir. Nunca estive na equipa olímpica [falhou a participação nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, por lesão] mas venci duas medalhas de ouro em Campeonatos do Mundo [2010 e 2014]. Os Jogos Olímpicos são uma experiência que quero viver. E espero, no próximo ano, ter a oportunidade", confessou o jogador dos Golden State Warriors.Sobre o 'percalço' no Mundial da China, Curry garantiu que os americanos "continuam a ser os melhores. Se conseguirmos os jogadores que é suposto para nos representar nos Jogos Olímpicos...", frisou.A equipa olímpica dos EUA pode contar com nomes como James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis e Paul George, entre outros.