Stephen Curry recordista de triplos: astro dos Warriors supera lenda Ray Allen

Stephen Curry continua a somar recordes ao seu historial. Depois de na terça-feira ter registado 50 pontos e 10 assistências, tornando-se, assim, no jogador mais velho a conseguir atingir esses números, o base de 33 anos bateu ontem, contra Chicago, o recorde de triplos concretizados na carreira com 3.366, ultrapassando assim o histórico Ray Allen, que tem 3.358.O camisola 30 dos Warriors, que marcou 40 pontos na vitória sobre os Bulls, pode ainda, nesta época, ultrapassar novamente Ray Allen em mais um recorde de triplos, desta vez relativo à fase regular. Curry tem neste momento 2.896 e Allen regista 2.973.Em outros encontros da ronda, os destaques recaíram para Luka Doncic e Nikola Jokic, que anotaram triplo-duplo. O base dos Mavericks registou 32 pontos, 15 assistências e 12 ressaltos na vitória de Dallas sobre San Antonio por 123-109.Já o poste sérvio fez 22 pontos, 19 ressaltos e 10 assistências, na vitória de Denver sobre Atlanta por 105-96. O MVP da fase regular da época passada regressou ao campo após a suspensão de um encontro, devido à agressão sobre Markieff Morris no jogo entre os Nuggets e os Heat.