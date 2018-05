Steve Clifford foi anunciado na quarta-feira como o novo treinador dos Orlando Magic. Clifford regressa assim a uma casa na qual já tinha desempenhado as funções de treinador-adjunto de 2007 a 2012, tendo, inclusivamente, ajudado os Magic a chegarem à final da NBA em 2009.O técnico de 56 anos foi demitido dos Charlotte Hornets no final da época regular, após ter falhado a presença no playoff pela terceira vez nos cinco anos em que orientou a equipa.Os Orlando Magic encontram, assim, o sucessor de Frank Vogel que, à semelhança de Clifford, também foi despedido após o término da época regular, depois de ter levado a formação da Flórida a obter um recorde negativo de 54-110 nas últimas duas temporadas.