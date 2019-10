Steve Kerr: «É pouco provável que o Klay Thompson vá jogar esta temporada»

A dolorosa lesão de Klay Thompson no joelho que deverá afastá-lo da NBA durante 8 meses A dolorosa lesão de Klay Thompson no joelho que deverá afastá-lo da NBA durante 8 meses

Klay Thompson deverá falhar a temporada 2019/2020. Steve Kerr, técnico dos Golden State Warriors, veio a público confirmar um cenário pouco animador para o base da formação de São Francisco."É pouco provável que o Klay vá jogar esta temporada. Temos de ser realistas. Sofri uma rotura de ligamentos na universidade e perdi a época inteira. Geralmente, uma rotura de ligamentos requer um ano de recuperação", disse o técnico.O base dos Golden State Warrios, um dos principais artilheiros da equipa californiana, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no último jogo da final da época passada frente ao Toronto Raptors (vitória dos canadianos por 4-2).