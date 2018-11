Steve Kerr: «Queremos que DeMarcus Cousins seja campeão e que arranje outra equipa»

DeMarcus Cousins protagonizou uma das transferências mais polémicas no último verão ao sair dos New Orleans Pelicans para os campeões Golden State Warriors. 'Boogie', como é conhecido, é considerado um dos melhores postes da NBA, mas assinou um contrato de um ano com um salário de 5,3 milhões, longe dos 15 milhões que auferia na sua antiga equipa.A ambição do jogador de 28 anos passa por vencer um campeonato, mas Steve Kerr, técnico dos Golden State Warriors, já deixou claro que a equipa campeã em título não tem dinheiro para o manter por mais que uma época."Não fizemos segredo sobre isto quando o contratámos. É um contrato de um ano e não vamos ter dinheiro para assinar com ele na próxima época por isso queremos ajudá-lo a ganhar um campeonato e assinar um bom contrato com outra equipa. É esta a realidade", admitiu o técnico.Na NBA existe teto salarial e os Golden State Warriors, que contam nas suas fileiras com estrelas como Kevin Durant, Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson, não têm espaço salarial para prolongar o vínculo ao camisola zero.DeMarcus Cousins está a recuperar de uma lesão no tendão de aquiles e ainda não existe data marcada para o seu regresso.