Super agente da NBA avisa jogadores mais jovens: «200 milhões não é muito dinheiro»

Considerado um dos empresários mais influentes do Mundo, segundo a revista 'Forbes', Rich Paul contou numa entrevista que uma das suas missões no que toca aos jogadores mais jovens é fazê-los ter os pés no chão. O agente de 42 anos, braço direito de LeBron James que representa, entre outros Anthony Davis, De’Aaron Fox, Darius Garland, Aaron Gordon, Zach LaVine, Trae Young e Fred VanVleet, além de jogadores da NFL, explicou que o dinheiro leva a que muitas vezes os novos milionários percam a cabeça."Tenho miúdos de 22 anos que no espaço de uns quatro ou cinco anos vão ganhar uns 200 milhões de dólares. Tenho vários assim. Mas a realidade é que tenho de lhes dizer constantemente que 200 milhões não é muito dinheiro. Têm de ver de onde vêm, vêm do zero. A maioria não vai jogar até aos 40 anos, alguns não passarão dos 33. Só em impostos pagam 55 por cento. Mas as calças de ganga que usam custam dois mil dólares. E compram à grande, muito mais do que precisam", explica o empresário."Não há um único desportista que se possa permitir viajar sempre em avião privado. Mas no Instagram vês muitos que o fazem. Eu voo com a Delta, não ando em voos privados, e estou bem assim. Viajo para sítios onde possa ganhar dinheiro e não para o gastar pelo caminho", acrescentou o empresário, fundador da 'Klutch Sports Group'.