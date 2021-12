E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um surto de Covid-19 no plantel dos Chicago Bulls deixou dez jogadores em isolamento, restando apenas oito atletas disponíveis neste momento.Por isso, a NBA decidiu adiar os encontros dos Bulls diante dos Detroit Pistons (hoje) e dos Toronto Raptors (dia 16), como anunciou o conjunto de Chicago nas redes sociais. É portanto a primeira vez esta época que o coronavírus leva ao adiamento de jogos da competição.Segundo informações avançadas pelo staff da equipa, os dez jogadores infetados são Alize Johnson, Zach LaVine, Demar DeRozan, Troy Brown Jr., Matt Thomas, Coby White, Javonte Green, Derrick Jones Jr., Ayo Dosunmu e Stanley Johnson.Recorde-se que os Chicago Bulls seguem no 2.º lugar da Conferência Este, com 17 vitórias e 10 derrotas, apenas atrás dos líderes Brooklyn Nets.