Terramoto Harden deixa destruição

Após nove temporadas em Houston, a mudança de James Harden para Brooklyn continua a dar que falar... e a causar sentimentos mistos! Aquela que é uma das transferências mais mediáticas da NBA nos últimos tempos foi ontem oficializada, numa troca que envolve quatro equipas (Brooklyn, Houston, Cleveland e Indiana). “É um dos melhores jogadores da liga, que nos vai ajudar a competir contra os melhores”, declarou Sean Marks, responsável dos Nets.

Harden, de 31 anos, MVP em 2018 e All-Star nas últimas oito épocas, mudou-se para os Nets em busca do tão ambicionado título, só que não vai deixar saudades no Texas. Vários adeptos já se manifestaram contra o ‘barbas’, com o descontentamento a chegar até... uma empresa de lavagem de carros em Houston, que oferece uma lavagem gratuita a todos os que em troca deitem a camisola de Harden no lixo... e houve quem aderisse! E neste rasto de destruição não faltaram as piadas sobre os clubes de striptease, muitas vezes frequentados por Harden, que iriam sentir a falta do jogador: ironicamente, o próprio ‘concordou’ nas redes sociais.

Como fica Irving?

Quanto à parte mais desportiva em Brooklyn, a equipa orientada por Steve Nash ganha um tremendo trunfo para atacar o título, juntando Harden a Durant – “foi divertido jogar com ele em Oklahoma”, relembrou KD – e a Irving... que não parece ter ficado muito satisfeito. O base terá sido afetado pelo terramoto Harden e a sua relação com o técnico e Durant foi danificada. Será que fazer parte de um dos tridentes mais fortes da história convencerá Irving a comprometer-se com os Nets?