Thunder forçam 7.º jogo com os Rockets nos playoffs da NBA

Os Oklahoma City Thunder bateram na segunda-feira os Houston Rockets por 104-100, forçando um sétimo jogo na primeira ronda dos playoffs da Conferência Oeste da NBA.

O base Chris Paul, autor de 15 dos seus 28 pontos no quarto período, incluindo dois triplos consecutivos para empatar a 98 e dois lances livres para colocar o resultado em 102-100, a 13,1 segundos do fim, foi determinante no triunfo dos OKC.

Além do ex-jogador dos Rockets, destaque para o italiano Danilo Galinari, que marcou 25 pontos e os dois lances livres que sentenciaram o jogo, com 3,8 segundos para jogar, depois de uma perda de bola de Russell Westbrook (17 pontos).

Na formação de Houston, que liderou a série por 2-0 e 3-2, o jogador em maior evidência foi James Harden, com 32 pontos, oito ressaltos e sete assistências.

O sétimo e decisivo encontro da eliminatória está agendado para quarta-feira, na bolha de Orlando, com o vencedor a encontrar nas meias-finais de Conferência Oeste os Los Angeles Lakers, que superaram os Portland Trail Blazers por 4-1.

Nas meias-finais da Conferência Este, os Miami Heat venceram o primeiro encontro face aos Milwaukee Bucks, por 115-104, embalados por 40 pontos de Jimmy Butler, um máximo de carreira nos play-offs.

O esloveno Goran Dragic, com 27 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, Bam Adebayo, com 12 pontos, 17 ressaltos e seis assistências, e o suplente Tyler Herro, com 11 pontos, também estiveram em bom plano no conjunto da Florida.

Por seu lado, Khris Middleton, com 28 pontos, e Brook Lopez, com 24, lideraram os Bucks, equipa em que o grego Giannis Antetokounmpo contribuiu com 18 pontos, 10 ressaltos e nove assistências, mas esteve 'desastrado' nos lances livres, com apenas quatro marcados em 12 tentados.

Os play-offs da NBA prosseguem esta terça-feira, com o segundo encontro das meias-finais da Conferência Este entre Boston Celtics e Toronto Raptors (os Celtics lideram por 1-0) e na madrugada desta quarta-feira com a negra da primeira ronda do Oeste entre Denver Nuggets e Utah Jazz.