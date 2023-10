Ticha Penicheiro em foco na pré-época da NBA pelos Emirados Árabes Unidos

Com a presença de Ticha Penicheiro nas bancadas, os Minnesota Timberwolves bateram (111-99) esta quinta-feira os Dallas Mavericks, no primeiro embate de pré-época em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), onde a antiga campeã da WNBA (2005) está a dar um clinic sobre as oportunidades no desporto para as mulheres, tendo assim recebido um aplauso no pavilhão durante a partida.A turma de Minnesota, sem Anthony Edwards (lesionado), comandou sempre o marcador e chegou a deter uma vantagem de 29 pontos, dada a inspiração de Karl-Anthony Towns (20 pontos), Naz Reid (16), Luka Garza e Shake Milton (ambos com 12). O esloveno Luka Doncic (25), secundado por Jaden Hardy (13), foi o melhor marcador, mas pouco pôde fazer por Dallas. As equipas defrontam-se novamente no sábado, entre vários eventos promocionais da NBA no país do Golfo Pérsico.