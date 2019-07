Tim Duncan regressa aos San Antonio Spurs como adjunto de Popovich

Tim Duncan vai regressar aos San Antonio Spurs, cinco vezes campeões da liga norte-americana de basquetebol (NBA), como adjunto do treinador Gregg Popovich, três anos depois de acabar a sua carreira de basquetebolista, anunciaram os texanos.Vencedor de cinco títulos, em 19 anos pelos Spurs, Duncan, de 43 anos, foi escolhido, juntamente com Will Hardy, para fazer face às saídas de Ettore Messina e Ime Udoka."Depois de ter auxiliado Tim Duncan durante 19 anos, chegou a vez de ele retribuir", brincou Popovich, que orientou o ex-poste durante toda a sua carreira na NBA, entre 1997/98 e 2015/16.Tim Duncan sagrou-se campeão pelos Spurs em 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014, sendo eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) das três primeiras finais conquistadas pelos texanos.No total dos 19 anos de carreira, Duncan somou 19,0 pontos e 10,8 ressaltos de média por encontro na época regular.