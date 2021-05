Tirada inesperada de antigo dono dos Cavs: «Vem a minha casa depois da missa e vemos pornografia na piscina»

Ted Stepien, antigo proprietário dos Cleveland Cavaliers, foi uma das pessoas mais controversas a passar pela NBA e o site 'The Athletic' recorda isso mesmo numa reportagem sobre o empresário natural da Pensilvânia, que faleceu em 2007.





Esteve três anos à frente a equipa de Ohio (de 1980 a 1983), que comprou por apenas dois milhões de dólares, acabando por ser considerado um dos piores proprietários da história do desporto norte-americano.A par de contratações descabidas, uma das suas decisões mais polémicas prendeu-se com a criação das Teddi-Bears, um grupo de raparigas que está na génese das atuais cheerleaders da formação de Cleveland.No artigo do 'The Athletic', Sheldon Ocker, jornalista do 'Akron Beacon Journal', conta um episódio curioso. Um dia pediu uma entrevista a Ted Stepien e a resposta desconcertou-o. "Vem domingo a minha casa depois da missa. Sentamo-nos na piscina a ver pornografia", disse-lhe o empresário.Mas o encontro entre o jornalista e o dono da equipa não aconteceu em casa do empresário, mas sim num clube de striptease da cidade, onde Stepien ia fazer um casting para as Teddi-Bears.A equipa de raparigas era dirigida pela sua mulher e contava com a participação da filha do empresário, que na altura tinha 19 anos...