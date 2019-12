Tiroteio em centro comercial onde os basquetebolistas dos Oklahoma viam o novo Star Wars

A late submission for sport picture of the decade.



Steven Adams evacuating Penn Square Mall in Oklahoma City after a shooting...whilst carrying R2D2 pic.twitter.com/6j4WybCw3h — Ned Balme (@NedBalmeLives) December 20, 2019

Os basquetebolistas dos Oklahoma City Thunder estavam a assistir ao novo filme da saga Star Wars, na quinta-feira, numa sessão privada no centro comercial Penn Square, em Oklahoma, quando foram informados que estaria a decorrer um tiroteio.Segundo as autoridades norte-americanas uma pessoa ficou gravemente ferida, estando a decorrer uma investigação para encontrar o autor deste incidente.De acordo com fonte oficial dos Oklahoma City Thunder, a equipa foi desde logo informada pela segurança do que se estava a passar e que em momento algum correram perigo. "Estiveram sempre em segurança", referiu o porta-voz da equipa.Várias imagens do local foram partilhadas nas redes sociais, podendo numa dessa imagens ver o basquetebolista Steven Adams a abandonar o local com um pequeno R2-D2 debaixo do braço.