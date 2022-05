Tiroteio perto de jogo da NBA causa 17 feridos em Milwaukee

A 'Fox News' noticia este sábado que houve um tiroteio nas imediações do pavilhão dos Milwaukee Bucks, enquanto decorria o jogo da NBA com os Boston Celtics, das meias-finais do playoff da Conferência Este, que os visitantes venceram, por 108-95, empatando a série.



Segundo aquela televisão norte-americana, que cita a polícia, dez pessoas foram detidas e 17 ficaram feridas, tendo sido apreendidas 9 armas de fogo.



"Começou toda a gente a correr", contou uma mulher que estava no local. "Houve uma debandada geral, pessoas a correr sobre os arbustos, chapéus e sapatos no chão, bebidas derramadas por todo o lado."



As vítimas, com idades compreendidas entre os 15 e os 47 anos, não correm perigo de vida. A polícia de Milwaukee ainda procura autores dos disparos.



A cidade está a ser atingida por uma onda de violência, que começou na sexta-feira. A polícia foi chamada a cinco tiroteios, dos quais resultaram três mortos.