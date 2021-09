Toni Kukoc: «Agradeço ao Michael Jordan o pontapé que me deu no rabo»

Toni Kukoc, uma das grandes lendas do basquetebol europeu e mundial, garantiu ontem um lugar no 'Hall of Fame' da NBA e no discurso que fez deixou um agradecimento especial a Michael Jordan - que foi seu padrinho na cerimónia - e a Scottie Pippen, com quem o antigo extremo jogou nos Chicago Bulls.





"Quero agradecer ao Scottie Pippen e a este senhor que tenho aqui atrás d.e mim [Michael Jordan] pelo pontapé no rabo que me deram nos Jogos Olímpicos de Barcelona, motivando-me para trabalhar ainda mais, de modo a tornar-me numa parte importante dos Bulls. Não há melhor pessoa do que o Michael Jordan para estar aqui comigo esta noite. O Michael teve impacto na minha vida de todas as formas possíveis", disse Kukoc.Além do croata, na cerimónia vestiram o casaco laranja - símbolo da entrada no 'Hall of Fame' - Chris Bosh, Chris Webber, Lauren Jackson, Ben Wallace, Paul Pierce e Bill Russell.