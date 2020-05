Tony Parker: «O meu objetivo é ser dono de uma equipa da NBA»

Tony Parker tornou-se uma estrela da NBA com a camisola dos San Antonio Spurs entre 2001 e 2018, acabou a carreira no ano passado após uma temporada nos Charlotte Hornets e o antigo basquetebolista francês garante que um dia pretende regressar à maior liga de basquetebol do Mundo como dono de uma equipa.

"O meu objetivo é um dia ser dono de uma 'franchise' da NBA", disse o antigo base francês em conversa com o site 'The Undefeated'. Segundo Parker, que já é dono de um clube no seu pais (ASVEL Lyon), trata-se de "uma forte possibilidade" que deverá concretizar-se a longo prazo.





"Para já há objetivos diferentes, mas daqui a 5 ou 10 anos talvez... Sou o tipo de pessoa que sonha sempre em grande e até já conversei com presidentes do mundo do futebol sobre isso", explicou o antigo base gaulês, que que a partir de 2023 vai suceder a Jean-Michel Aulas na presidência do Lyon."É uma honra para mim, nunca pensei que algo assim me pudesse acontecer. O Olympique é um dos 50 melhores clubes do mundo e tem uma das melhores estruturas, é uma grande oportunidade de crescer e ter um dos melhores produtos", explicou Parker, que vê em Aulas "o melhor presidente da história do desporto francês".