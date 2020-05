Tóquio'2020: Pau Gasol diz que vai "fazer tudo" para participar

O basquetebolista espanhol Pau Gasol afirmou esta sexta-feira que vai "fazer tudo" para poder "preparar-se e disputar" os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados de 2020 para 2021 devido à pandemia de covid-19.

Em resposta a perguntas de estudantes de Madrid, Barcelona e Valência, por videoconferência, o jogador de 39 anos garantiu que pretende lutar por uma quarta medalha olímpica, depois da prata de Pequim2008 e Londres'2012 e do bronze do Rio'2016.

Gasol, bicampeão da NBA pelos Los Angeles Lakers, em 2009 e 2010, ao lado do malogrado Kobe Bryant, está sem equipa, depois de se ter desvinculado dos Portland Trail Blazers, devido a uma lesão no pé esquerdo.

A lesão não permitiu a Pau Gasol integrar a equipa espanhola, liderada pelo seu irmão Marc, Ricky Rubio, Rudy Fernández ou Sergio Llull, que conquistou em 2019 o segundo título mundial para o país, depois do arrebatado em 2006, no Japão.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados por um ano devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

Na videoconferência, Gasol, que fez parte dos 'juniores de ouro' que conquistaram para a Espanha, em Lisboa, o Mundial da categoria de 1999, disse também que "teve muita sorte em ter uma carreira tão longa e com momentos históricos".

"A integridade, a excelência e o esforço são algumas das coisas que me permitiram ganhar confiança em mim mesmo, colocando desde sempre a fasquia muito alta", disse o basquetebolista, frisando: "É importante saberes quem és e quais os teus valores".

Pau Gasol, nascido em 6 de julho de 1980, fez a sua formação no Barcelona, do qual seguiu para a NBA, competição em que atuou por Memphis Grizzlies, sendo o 'rookie do ano' em 2002, Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks.

O poste espanhol, de 2,13 metros, assinou para 2019/20 com os Portland Trail Blazers, mas, devido a lesão, acabou por desvincular-se sem ter jogado.

Além dos dois títulos da NBA, das três medalhas olímpicas e do título mundial de 2006, prova em que foi eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP), Gasol conquistou ainda três campeonatos da Europa e dois títulos espanhóis, pelo Barça.