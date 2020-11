Toronto muda de casa devido à Covid19

Os Toronto Raptors vão ‘mudar-se’ para Tampa, na Florida, devido às restrições do Governo canadiano devido à pandemia, que obrigam a um isolamento obrigatório de 14 dias para viajantes não essenciais. Face a esse condicionalismo, os responsáveis do franchise, a duas semanas do início da temporada e com o arranque competitivo agendado para 22 de dezembro, escolheram como ‘nova casa’ o Amalie Arena, pavilhão dos Tampa Bay Lightning, campeões da NHL.

No basebol, também os Toronto Blue Jays vão jogar ‘em casa’ em Buffalo, no estado de Nova Iorque.