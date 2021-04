Treinador dos Mavs fartou-se de apostas com Doncic: «Já perdi não sei quantos milhares de dólares»

Luka Doncic continua a ser um dos jogadores em melhor forma na NBA. Esta madrugada, por exemplo, voltou a salvar os Dallas Mavericks diante dos Memphis Grizzlies, ao tirar da cartola um triplo que valeu o triunfo da sua equipa por 114-113. E, naturalmente, o esloveno foi alvo de todos os elogios por parte do treinador Rick Carlisle, que ainda assim fez uma revelação peculiar (e que lhe tem custado uma fortuna), precisamente por conta da quase surreal pontaria do craque.





"Esta foi uma daquelas noites em que tivemos uma sorte incrível de nos safar. Tivemos o Houdini do nosso lado, ele tirou-nos de lá vivos...", declarou o técnico, passando depois à tal revelação inusitada: as apostas feitas com Doncic."Não vos consigo dizer quantos milhares de dólares já perdi por causa dos lançamentos de meio campo dele. Houve uma vez na Cidade do México, no nosso segundo ano, que lhe paguei em pesos porque estava literalmente furioso com aquilo. Não volto a apostar com ele!", atirou entre risos o técnico."Já o vi fazer de tudo: marcar do meio campo, com o pé desde os 12 metros... Antes dos treinos, está a alongar atrás da tabela e diz-me 'treinador, se acertar não há treino?' Olho para ele sempre da mesma forma como quem diz 'esquece isso'. Sei que, de uma forma de outra, vai conseguir marcar. É um jogador que vê ângulos e possibilidades que muito poucos conseguem compreender", acrescentou Carlisle.Esta época, refira-se, o jogador esloveno, de 22 anos, tem uma média de 28,6 pontos em 49 partidas disputadas, aos quais ainda acrescenta 7,9 ressaltos e 8,6 assistências.