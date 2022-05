Treinador dos Phoenix Suns eleito melhor do ano na NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador dos Phoenix Suns, Monty Williams, foi eleito pelos especialistas o melhor técnico da temporada da NBA, graças ao recorde de 64 vitórias na fase regular, anunciou esta terça-feira a organização.

Os Suns seguem nas meias-finais da Conferência Oeste, empatados a dois jogos com os Dallas Mavericks, no playoff, após terem atingido o referido recorde absoluto do emblema (64 vitórias).

Aquele foi melhor registo entre os 30 conjuntos da NBA, incluindo uma série também recorde de 18 triunfos seguidos, entre 30 de outubro e 2 de dezembro.

Williams, de 50 anos, e que já conduziu os Suns às finais da NBA na época anterior (batidos pelos Milwaukee Bucks em seis partidas), ficou confortavelmente à frente de Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies) e Erik Spoelstra (Miami Heat), segundo e terceiro mais votados, respetivamente, na eleição levada a cabo por 100 jornalistas e comentadores desportivos.

Na votação, o técnico dos Suns teve 458 pontos, enquanto Jenkins somou 270 e Spoelstra obteve 72.