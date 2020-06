Três basquetebolistas dos Sacramentos Kings e dois dos Phoenix Suns com Covid-19

São três os jogadores dos Sacramento Kings com testes positivos ao Covid-19: Jabari Parker, Buddy Hields e Alex Len são os mais recentes casos de coronavírus anunciados na NBA, depois de Nikola Jokic, dos Denver Nuggets, e de Malcolm Brogdon, dos Indiana Pacers, terem testado positivo.





"Há alguns dias testei positivo ao Covid-19 e imediatamente coloquei-me em autoisolamento em Chicago. Estou a recuperar e sinto-me bem. Estou ansioso por voltar a juntar-me aos meus companheiros de equipa em Orlando e retomar a temporada", referiu Jabari Parker em comunicado.Pouco tempo depois, o caso de Buddy Hields foi conhecido, enquanto Alex Len recorreu ao Instagram para informar que está a cumprir o isolamento, após testar positivo, em Sacramento.A imprensa norte-americana avança também com dois basquetebolistas dos Phoenix Suns também testaram positivo ao Covid-19, no entanto, não foram reveladas as identidades dos jogadores em causa.Recorde-se a temporada da NBA será retomada a 30 de julho no complexo da Disney, em Orlando.