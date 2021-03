Três milhões de euros: cromo de Luka Doncic bate recorde

Habituado a dar nas vistas dentro das quatro linhas na NBA, Luka Doncic bateu agora um recorde... mas fora delas. Um cromo do jogador esloveno foi vendido este fim de semana por 4,6 milhões de dólares (cerca de três milhões de euros) numa venda privada nos Estados Unidos da América. Trata-se de um cromo de 2018/19 da Panini (coleção dos tesouros nacionais) de um jogador que se estreava então na elite.

O comprador é Nick Fiorella, que anunciou a transação na sua conta de Instagram. De acordo com a ‘The Action Network’, este valor é o mais alto pago por um objeto deste tipo de um basquetebolista e só fica atrás de um Topps Mickey Mantle (beisebol) de 1952, que foi vendido por 5,2 milhões de dólares. O preço pelo qual o cromo do jogador dos Dallas Mavericks foi comprado corresponde a metade dos 8,05 milhões de dólares que este aufere na presente temporada. Só para se perceber a exorbitância desta compra, o valor gasto quase daria para pagar o ordenado de Onyeka Okongwu, a sétima escolha no Draft da NBA de 2020 (4,84 milhões de dólares). Luka Doncic, de 22 anos, tornou-se All-Star da NBA pela segunda vez nos três anos de carreira.