Troca de galhardetes aqueceu os ânimos no balneário dos Lakers

Os ânimos aqueceram no balneário dos LA Lakers após a derrota de sábado com os Golden State Warriors por 115-101. Segundo relata um jornalista do 'The Athletic', alguns jogadores confrontaram o treinador Luke Walton com o avolumar dos maus resultados e o aproximar do fim do mercado."Com a incerteza que rodeia os Lakers na semana de fecho, vários veteranos, incluindo Michael Beasley, trocaram argumentos com Luke Walton após o jogo da noite passada. As coisas só pararam quando estavam muito de chegar a vias de facto. No balneário, Luke Walton criticou os jogadores por jogarem de forma desinteressada. De acordo com uma fonte, foi um 'cenário quente', escreveu o jornalista Shams Charania no Twitter.Os Lakers têm sido afetados por várias lesões, entre as quais a de LeBron James, e as ausências têm tido reflexo na prestação da equipa.