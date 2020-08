Trump critica protestos na NBA: «Há jogadores muito nojentos e burros»

A 'guerra' entre Donald Trump e os jogadores da NBA está para durar. Após a retoma da competição na 'bolha' de Orlando, as partidas têm sido marcadas por protestos contra o racismo na sociadade e morte de pessoas negras na sequência da morte de George Floyd.





Sempre que toca o hino norte-americano, a grande maioria dos basquetebolistas ajoelha-se e exibe camisolas com a mensagem 'Black Lives Matter', um comportamento que Donald Trump veio considera estar a prejudicar as audiências da própria liga."O ato de se ajoelharem tem sido horrível para o basquetebol. A NBA tem tido números horríveis de audiência, muito baixos. As pessoas estão chateadas com os protestos e a NBA está com problemas, problemas maiores do que eles imaginam", afirmou o presidente norte-americano à rádio da 'Fox Sports'.Trump reagiu ainda às críticas que muitos jogadores lhe têm dirigido desde que chegou à Casa Branca. "Não percebi essas criticas. Mas não fiquei surpreendido, pois existem alguns jogadores muito, muito nojentos e francamente muito burros", atirou.