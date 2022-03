Tyronn Lue recorda como 'Shaq' punia os novatos: «Um dia levou um sapato dele e cagou lá dentro»

Shaquille O’Neal deixou de jogar há 11 anos mas ainda é uma das figuras mais conhecidas da NBA. E além de ter sido um dos melhores basquetebolistas de sempre, é também conhecido pela boa disposição e pelos momentos de humor que protagonizou nos seus tempos de jogador.Tyronn Lue, que foi companheiro de equipa do poste nos Lakers, e que agora é treinador dos Clippers, contou um desses episódios no podcast 'Knuckleheads'."Um dia o Devean George, que era novato, ficou de trazer donuts. Mas não sei porquê, não trouxe. Então o Shaq disse algo do género 'ok, vou apanhar-te'. Estávamos a preparar-nos para um jogo e o Devean George saiu do balneário por algum motivo. O Shaq foi à casa de banho, levou um sapato dele e cagou lá dentro! Quando o Devean voltou para se preparar para o jogo e calçou o sapato...", contou Tyronn Lue.Mas não foi a primeira vez que Shaq fez uma brincadeira pouco higiénica com rookies. Gary Payton, que foi companheiro de Shaquille O'Neal em Miami e nos Lakers, contou na 'Vlat TV' um episódio semelhante: "O Shaq é um brincalhão, mas se um dos novatos se sentasse no seu lugar, mesmo que por instante, ele tomava nota. Depois, pegava num balde e urinava durante uns dias lá para dentro. E de repente, sem avisar, quando eles estavam no seu lugar derramava a urina sobre eles."