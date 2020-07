Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Utah Jazz batem Pelicans no primeiro jogo da retoma da NBA na 'bolha' de Orlando O francês Rudy Gobert, poste dos Utah Jazz, decidiu o jogo com dois lances livres a 6,9 segundos do fim





• Foto: Reuters