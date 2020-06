"Depois de pensar muito, decidi partilhar esta carta que recebi na segunda-feira para que todos possam ver que o ódio é real e vive lá fora. Isso está a acontecer hoje no nosso mundo. É real e existe." Assim começa Jeanie Buss, proprietária e presidente dos LA Lakers, o texto que publicou nas redes sociais contra o racismo.





Jeanie Buss diz que chegou o momento de quebrar o silêncio o juntar-se de viva voz à luta contra o racismo, por isso recorreu às redes sociais para publicar a mensagem racista de que foi alvo: "Querida p... depois de 60 anos como grande fã dos Lakers, digo-te agora vai para o inferno com esses pretos traidores e a NBA. Vai para o inferno e junta-te a Kobe Bryant", partilhou Jeanie Buss, questionando o autor da mesma."Para Joe: O envio desta carta fê-lo sentir-se melhor? Na verdade, tudo o que fez foi desperdiçar o seu tempo, energia e o selo postal (Mas obrigado por incluir a morada para reenvio). Por é que não se olha ao espelho e vê como é hediondo, porque eu recusou-me a ser. Ao longo dos anos recebi cartas destas e os conselhos que sempre recebi? 'Ignora', e eu assim fiz. Mas chega. Peço aos todos os meus amigos brancos que se unam, reconheçam que o racismo existe no nosso país e por todo o mundo e prometam parar de ignorá-lo. Todos devemos fazer melhor", referiu.A publicação de Jeanie gerou milhares de reações, entre as quais a de LeBron James: "Adoro-te, Jeanie", comentou o basquetebolista.