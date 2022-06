Vai receber 45 milhões de euros e não joga há 424 dias: John Wall aciona opção para renovar

John Wall vai exercer a opção contratual para continuar uma última época nos Houston Rockets, recebendo um total de 47,4 milhões de dólares (cerca de 45 milhões de euros) em 2022/23, segundo confirmou o seu empresário ao 'The Athletic'.Trata-se de um dos melhores contratos da NBA, de um jogador que não entra em campo há 424 dias. A última vez que jogou foi a 23 de abril do ano passado.Primeira escolha no draft de 2010, John Wall renovou com os Washington Wizards em 2019/20 por quatro temporadas, um contrato que no total envolve 171 milhões de dólares (cerca de 162,5 milhões de euros). Em dezembro de 2020 foi enviado para os Rockets, por troca com Russell Westbrook.Mas o base tem vivido num mar de lesões e esteve em apenas 40 jogos desde que chegou aos Rockets, pelos quais recebeu 123,7 milhões de dólares (cerca de 117,6 milhões de euros), uma média de 3 milhões de dólares (2,8 milhões de euros) por jogo!John Wall sofreu com problemas nos joelhos nas épocas de 2017/18 e 2018/19, em dezembro desta última foi operado e não voltou a jogar nessa temporada. Mesmo assim, em janeiro de 2019 sofreu uma queda em casa e voltou a lesionar-se, agora no tendão de Aquiles.Em dezembro de 2020 foi enviado para Houston mas nessa época, sempre a braços com lesões, só esteve em 40 jogos. O último deles a 23 de abril de 2021.