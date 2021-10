Vem aí uma revolução no basquetebol: NBA prepara criação de uma Conferência Europeia

Pode estar a chegar uma verdadeira revolução no basquetebol de clubes europeu. De acordo com a 'Marca', a NBA e a FIBA já iniciaram conversações tendo em vista a criação da NBA Europa, que basicamente funcionará como a divisão europeia do principal campeonato de basquetebol do Mundo, havendo boas perspetivas de que tudo chegue a bom porto no futuro próximo. A confirmar-se, este seria a quinta competição criada e sob a égide da NBA, depois da WNBA, G-League e BAL (Basketball Africa League).





Segundo o jornal espanhol, neste momento o otimismo está misturado com alguma prudência, especialmente depois do que sucedeu com o projeto da Superliga no futebol. Ainda assim, o facto deste projeto estar a ser conduzido com a intervenção direta da FIBA acaba por dar outra segurança a toda a ideia, que por outro lado terá ainda de contornar o acordo em vigor com a IMG (International Management Group) até 2025. As equipas que rompam esse entendimento antes do tempo terão de pagar 10 milhões de euros.A confirmar-se esta nova competição, tratar-se-ia por um lado do realizar de um sonho já falado no passado por David Stern, o ex-comissário da NBA, mas também um duro golpe na Euroliga, a atual principal competição de clubes do Velho Continente. Tudo isto numa altura em que a relação entre equipas e essa competição está mais frágil do que nunca, devido a insatisfação por conta da quebra no encaixe financeiro e também pela forma como a divisão das verbas é feita pelas equipas em prova.No âmbito desta entrada na Europa, que já vem sendo feita de forma regular com a realização de jogos do campeonato norte-americano em solo europeu ao longo dos últimos anos, a NBA poderá lançar uma série de eventos, nos quais se destacará a eventual realização de um jogo de estrelas, entre os melhores da NBA e uma equipa com jogadores do Resto do Mundo.