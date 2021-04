Victor Oladipo lesiona-se

Os Heat bateram (110-104) os Lakers, com Jimmy Butler (28 pontos) a liderar, mesmo perdendo Victor Oladipo (18), que se lesionou num dos joelhos ao afundar. O base ruma ao estaleiro, à semelhança de LeBron James, que não pôde ajudar a turma de Los Angeles.

Cumpre ainda destacar a ‘música’ dos Jazz, com o solista Donovan Mitchell (37), pois venceram (122-103) na receção a Portland e chegaram aos 23 triunfos consecutivos em casa, reforçando a liderança no Oeste, face ao desaire (103-113) de Phoenix com os Clippers.