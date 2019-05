Warriors arrumam Trail Blazers e chegam à 5.ª final consecutiva da NBA

Os Golden State Warriors garantiram a presença na final da NBA na última madrugada, depois de alcançarem a quarta vitória consecutiva sobre os Portland Trail Blazers, por 119-117, na final da Conferência Oeste.Trata-se da quinta presença consecutiva na final dos detentores do título, que agora vão esperar pela conclusão da final da Conferência Este , que opõe Toronto e Milwaukee, para saberem com quem vão discutir o título."Já estivemos nesta posição antes, podíamos dizer que o jogo 5 é o nosso jogo mas sabíamos que vencendo hoje teríamos mais tempo de descanso até à final", considerou Stephen Curry.Curry foi um dos jogadores determinantes neste triunfo, com 37 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências, o seu primeiro triplo-duplo nesta fase no playoff, a par de Draymond Green, que terminou com 18 pontos, 14 ressaltos e 11 assistências.Ao alcançarem a 5.ª final consecutiva os Warriors igualaram o feito dos Boston Celtics, que também estiveram na decisão da NBA em cinco temporadas seguidas, entre 1957 e 1966.