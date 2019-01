Warriors ganham em Denver e lideram Conferência Oeste da NBA

Os campeões em título Golden State Warriors ascenderam ao primeiro lugar da Conferência Oeste da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencer fora os Denver Nuggets, anteriores líderes, por expressivos 142-111. A formação de Steve Kerr entrou no encontro de forma demolidora em termos ofensivos, com 51 pontos marcados no primeiro período, contra 38 dos locais, e ao intervalo já liderava por 19 (79-60).Na segunda metade, os Warriors, ainda sem o lesionado DeMarcus Cousins, mantiveram-se sempre no comando do encontro e acabaram por ganhar por 31 pontos, precisamente o registo dos lançadores Stephen Curry e Klay Thompson. Curry marcou 10 de 18 tiros de campo, incluindo oito em 13 nos triplos, enquanto Thompson acertou 13 de 19, com cinco lançamentos longos, em oito.Kevin Durant, autor de 27 pontos, com 11 em 15 nos lançamentos de campo e cinco em sete nos triplos, também foi determinante, tal como Kevin Looney, com nove pontos e 12 ressaltos, e Draymond Green, com 13 assistências. Na formação da casa, destaque para os 22 pontos de Malik Beasley e os 21 de Jamal Murray.Os Warriors lideram agora a Conferência Oeste com 30 triunfos e 14 derrotas, enquanto os Denver Nuggets caíram para o segundo posto, com 29 triunfos e 14 desaires. Os terceiros são os Oklahoma City Thunder, que sofreram o 17.º desaire, em 43 jogos, ao perderem por 142-126 no reduto dos Atlanta Hawks, apesar dos 31 pontos e 11 assistências de Russell Westbrook. No Este, lideram os Toronto Raptors (33 vitórias e 12 derrotas), seguidos pelos Milwaukee Bucks (31/12).