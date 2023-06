Wembanyama confirma favoritismo e ruma aos San Antonio Spurs: as principais 'picks' do draft da NBA

Realizou-se, na madrugada desta sexta-feira, o draft da NBA 2023, onde, sem surpresas, o 'gigante' Victor Wembanyama foi a primeira pick dos San Antonio Spurs.O jovem francês, de apenas 19 anos e 2,21 metros , era o grande favorito a ser a primeira escolha, e acabou por confirmar esse estatuto, chegando dos gauleses do Metropolitans 92. É uma das grandes promessas do basquetebol mundial.A segunda pick ficou a cargo dos Charlotte Hornets, que elegeram o norte-americano Brandon Miller, que jogou basquetebol universitário na Universidade do Alabama. Miller, de 20 anos, tem 2,06 metros.O norte-americano Scoot Henderson, de 19 anos, fechou o top-3 das picks ao ser 'draftado' pelos Portland Trail Blazers.No top-5 ficaram ainda Amen Thompson, que ruma aos Houston Rockets, e Ausar Thompson, o seu irmão gémeo, que segue para os Detroit Pistons.San Antonio Spurs - Victor WembanyamaCharlotte Hornets - Brandon MillerPortland Trail Blazers - Scoot HendersonHouston Rockets - Amen ThompsonDetroit Pistons - Ausar ThompsonOrlando Magic - Anthony BlackWashington Wizards (via Indiana Pacers) - Bilal CoulibalyIndiana Pacers (via Washington Wizards) - Jarace WalkerUtah Jazz - Taylor HendricksOklahoma City Thunder (via Dallas Mavericks) - Cason WallaceOrlando Magic (via Chicago Bulls) - Jett HowardDallas Mavericks (via Oklahoma City Thunder) - Dereck LivellyToronto Raptors - Gradey DickNew Orleans Pelicans - Jordan HawkinsAtlanta Hawks - Kobe Bufkin