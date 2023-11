Wembanyama tem a NBA a seus pés: há quem diga que o 'rookie' vai marcar... mais de 100 pontos num jogo

Wem Will be the first player to score 101+ in a game.

He will surpass wilt. — Metta World Peace (@MettaWorld37) November 7, 2023

Muito se tem escrito sobre Victor Wembanyama, escolhido pelos San Antonio Spurs na primeira escolha do draft e apontado por muitos como um dos maiores talentos de sempre da NBA. Com apenas 19 anos, o poste francês de 2,24 metros entrou de rompante na melhor liga de basquetebol do mundo e tem acumulado prestações notáveis neste arranque de temporada, apresentando médias de 19.4 pontos e 8.4 ressaltos por jogo em quase 29 minutos. Na vitória (132-121) sobre os Phoenix Suns, por exemplo, Wembanyama destacou-se com um duplo-duplo (38pts e 10r).É certo que o jovem basquetebolista gaulês está a dar os primeiros passos na longa maratona que é a NBA, mas as primeiras amostras já parecem ter convencido muito boa gente. Tanto assim que Ron Artest, que recentemente passou a ser conhecido como Metta World Peace, veio a terreiro afirmar perentoriamente que o gigante dos spurs vai bater um dos recordes mais míticos da competição. "Será o primeiro jogador a marcar mais de 100 pontos num jogo. Vai superar o Wilt Chamberlain", escreveu nas redes sociais o ex-basquetebolista, que se destacou como um grande defensor durante a sua carreira, tendo conquistado o tão desejado título em 2010, ao serviço dos LA Lakers.Recorde-se que a inédita marca de Wilt Chamberlain foi fixada a 2 de março de 1962, dia em que anotou precisamente 100 no triunfo (169-147) dos seus Philadelphia Warriors frente aos New York Knicks.