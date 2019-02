Westbrook interrompe série histórica de 'triplos-duplos'

O base Russell Westbrook interrompeu na sexta-feira uma série de 11 jogos consecutivos a conseguir 'triplos-duplos' da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ficando a apenas duas assistências de ampliar o recorde.No triunfo dos Oklahoma City Thunder sobre os Utah Jazz (148-147), Westbrook viu interrompida a série histórica, apesar dos 43 pontos, 15 ressaltos e oito assistências.Contudo, a figura do encontro acabou por ser Paul George, que marcou o cesto decisivo, a menos de um segundo do final do segundo prolongamento, terminando o encontro com 45 pontos.A noite de sexta-feira ficou ainda marcada pelo regresso - muito aplaudido - de DeMar DeRozan a Toronto, onde fez toda a sua carreira até ao início desta temporada, antes de ser trocado por Kawhi Leonard, que estava nos San Antonio Spurs.Os Raptors acabaram por ser mais fortes e venceram por 120-117, com Leonard a marcar 25 pontos, mais dois do que DeRozan, que foi o melhor marcador dos Spurs.