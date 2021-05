Westbrook revolta-se após ter sido atingido com... pipocas

No triunfo em casa de Philadelphia frente a Washington na 1ª ronda dos playoffs da NBA, por 120-95, registou-se uma cena insólita que teve o Russell Westbrook no epicentro. Tudo porque o base dos Wizards encaminhava-se para o balneário após ter torcido o tornozelo direito no quarto período e... foi 'atingido' na cabeça com... pipocas, arremessadas por um adepto da equipa da casa, provocando a ira de Westbrook, que tentou voltar atrás e encarar o fã dos Sixers mas foi devidamente travado pelos seguranças.





Russ appears to have popcorn thrown on him by a fan. pic.twitter.com/f4DesT0uWj — House of Highlights (@HoHighlights) May 27, 2021

This fan should never be permitted in a #Sixers game ever again after throwing popcorn on Russell Westbrook while leaving court with injury. And they can track his ass down. No class! pic.twitter.com/ra029MaBDF May 27, 2021

"Isto está a ficar fora de controlo. Sou a favor dos adeptos que gostam do jogo e vêm aqui para se divertirem. Mas há certas coisas que ultrapassam a linha. Em qualquer outro cenário, um tipo não viria ter comigo à rua e despejar pipocas na minha cabeça, porque sabe o que aconteceria. É preciso começar a proteger os jogadores", reagiu Westbrook, que recebeu apoio dos companheiros de profissão, como foi o caso de LeBron James."Nós, jogadores, queremos ver quem atirou as pipocas ao Russ Westbrook enquanto ele estava a sair do jogo esta noite com uma lesão! Há câmaras em todas as arenas, por isso não há desculpa", disse o craque dos LA Lakers no Twitter.