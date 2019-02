Westbrook soma 11.º 'triplo duplo' consecutivo na NBA

Russell Westbrook conseguiu na quinta-feira o seu 11.º triplo duplo consecutivo, ampliando o recorde da NBA, mas não evitou o desaire dos Oklahoma City Thunder no reduto dos New Orleans Pelicans por 131-122.Westbrook, que já tinha superado o recorde de nove seguidos do 'mítico' Wilt Chamberlain, terminou o embate com 44 pontos, 14 ressaltos e 11 assistências, passando a contar 24 triplos duplos na temporada e 128 na carreira.O base dos Thunder tem na presente época médias de 21,7 pontos, 11,2 ressaltos e 11,2 assistências, preparando-se para terminar pela terceira vez consecutiva a época regular com média de triplo duplo.Na história da competição, apenas Oscar Robertson o havia conseguido, e só uma vez, na temporada 1960/61, com 30,8 pontos, 12,5 ressaltos e 11,4 assistências.Face aos Thunder, Paul George, com 28 pontos, sete ressaltos e seis assistências, e Nerlens Noel, com 22 pontos e 13 ressaltos, foram os principais 'ajudantes' de Westbrook.Na formação da casa, que perdeu por lesão Anthony Davis (só jogou 15.51 minutos) por lesão, Julius Randle, com 33 pontos e 11 ressaltos, e Jrue Hooliday, com 32 pontos, cinco ressaltos e sete assistências, foram decisivos no triunfo.Quanto aos restantes embates da última ronda antes do All Star Game, destaque para os New York Knicks, que acabaram com a sua série recorde de 18 desaires consecutivos na mesma época, ao vencerem fora os Atlanta Hawks por 106-91.