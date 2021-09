Portugal estreia-se nos mundiais de canoagem júnior e sub-23 com nove finais

A seleção portuguesa de canoagem estreou-se esta sexta-feira nos mundiais júnior e sub-23 com a conquista de nove presenças para as finais em Montemor-o-Velho, Coimbra, onde a competição decorre até à próxima segunda-feira.

Em sub-23, foram bem-sucedidos Maria Rei em K1 1.000 metros, Tiago Henriques e Bruno Brasileiro em K2 1.000, Marco Apura em C1 1.000, Beatriz Penetra em C1 500 e Beatriz Lamas e Márcia Faria em C2 500.

Em juniores, destaque para os desempenhos do K1 1.000 metros de João Duarte, do K2 1.000 metros de Vítor Pinto e Adolfo Ferreira, bem como as canoas de Beatriz Fernandes em C1 500, Gabriela Resende e Ana Pereira em C2 500.

A Federação Portuguesa de Canoagem tinha fixado como objetivo para esta prova a obtenção de oito finais e uma medalha.

Além das nove finais, os portugueses garantiram mais três finais B, com classificações entre os 10.º e 18.º, e ainda participam em mais quatro semi-finais, com possibilidade de garantir lugar na regata das medalhas.

O olímpico Messias Baptista, finalista em Tóquio'2020 em K4 500, com Emanuel Silva, João Ribeiro e David Varela, ainda não entrou em competição, sendo candidato aos primeiros lugares em K1 200 e K1 500.

No Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, Portugal está representado por 45 canoístas, sendo 26 masculinos e 19 femininos.

A competição reúne cerca de 850 canoístas oriundos de 55 países, num dos maiores desafios logísticos do desporto nacional em tempos de pandemia da covid-19.