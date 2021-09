Portugal estreia-se nos mundiais de canoagem com quatro finais em Copenhaga

Portugal estreou-se esta quinta-feira nos mundiais de canoagem de Copenhaga com quatro apuramentos para as finais, dois dos quais na paracanoagem.

Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, e a dupla composta por Maria Rei e Francisca Laia, em K2 200 metros, vão disputar a regata das medalhas, tal como Norberto Mourão, em VL2 200, e Alex Santos, em KL1, na canoagem adaptada.

Fernando Pimenta, bronze em Tóquio'2020, agarrou a única vaga direta para a final da sua série, impondo-se em 3.38,52 minutos, batendo o alemão Martin Hiller por 1,22 segundos e o dinamarquês René Poulsen por 6,34.

Pimenta avançou com o melhor tempo das três eliminatórias, superiorizando-se aos registos do campeão olímpico, o húngaro Balint Kopasz (3.46,13), e do bielorrusso Aleh Yurenia (3.35,45).

Foi na semifinal que Maria Rei e Francisca Laia conseguiram a passagem à final, em 39,54 segundos, a 38 centésimos das italianas Irene Bellan e Francesca Genzo.

As lusas, que se resguardaram na prova dos 500 metros, cuja semifinal disputam na sexta-feira, apenas trabalharam neste K2 nas duas últimas semanas, bateram a dupla da casa por somente dois centésimos de segundo.

Em K1 200, Teresa Portela, 10.ª em Tóquio'2020, não largou bem e levou o seu K1 200 ao quarto lugar, tendo assim de ir às semifinais, que vai disputar na sexta-feira.

O K4 500, oitavo em Tóquio2020, e que se apresenta remodelado, com João Ribeiro e Messias Baptista a competir ao lado de Kevin Santos e Ruben Boas, que substituem Emanuel Silva e David Varela, que solicitaram dispensa da competição, também vai às semifinais, igualmente na sexta-feira.

O quarteto luso concluiu a sua eliminatória no quarto lugar, em 1.25,88 minutos, a 2,84 segundos da tripulação da Ucrânia, a única a seguir direta para a final.

Na canoagem adaptada, Norberto Mourão foi terceiro em VL2, em 56,02 segundos, a 14 centésimos do espanhol Higinio Rivero, que bateu o russo Igor Korobeynikov por um centésimo de segundo.

Alex Santos, quinto nos Jogos Paralímpicos de Tóquio'2020, avançou direto para a final de sábado com o terceiro tempo, em 52,86 segundos, a 5,44 do brasileiro Luís Silva, que se superiorizou ao húngaro Robert Suba por 1.34.

Programa dos portugueses para sexta-feira (horas de Lisboa):

- Eliminatórias:

08:10 K1 200 Kevin Santos.

08:57 K1 500 Teresa Portela.

10:32 K1 500 João Ribeiro.

11:02 C1 500 Hélder Silva.

- Semifinais:

13:00 K1 200 Teresa Portela.

13:50 K2 500 Maria Rei/Francisca Laia.

14:08 K4 500 João Ribeiro/Kevin Santos/Messias Baptista/Ruben Boas.