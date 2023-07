Seleção de canoagem garante mais 13 finais nos Europeus Sub-23 e júnior

A seleção portuguesa de canoagem garantiu esta sexta-feira mais 13 qualificações para as finais dos Europeus Sub-23 e júnior, aumentando para 19 o número de regatas nas quais pode discutir as medalhas até domingo em Montemor-o-Velho, Coimbra.

No segundo dia do evento, destaque para os apuramentos diretos, nos 200 metros, de Pedro Casinha, Beatriz Fernandes e Maria Oliveira, ao vencerem as respetivas eliminatórias.

Pedro Casinha, em K1, conseguiu-o com 35,914 segundos, e Beatriz Fernandes, em C1, com 49,701, qualificando-se com o melhor tempo entre todos os participantes, enquanto Maria Oliveira tem o quarto em K1: a júnior Lara Lopes avançou com o terceiro lugar em C1.

Este quarteto junta-se assim às seis tripulações que na quinta-feira também avançaram diretamente para a final, sem ter de passar pelo crivo das semifinais.

Isso foi o que aconteceu precisamente a cinco embarcações Sub-23 e quatro juniores que, nesta fase intermédia, asseguraram um lugar na regata decisiva.

Nos 1.000 metros êxitos para os Sub-23 João Duarte em K1 e as duplas João Duarte/António Ribeiro, em K2, e Joel Miranda/Gonçalo Moreira, em C2, bem como para os juniores Afonso Ferreira/Leonardo Barbosa, igualmente em C2.

Já nos 500 metros, confirmaram a final Maria Rei em K1 e Martim Azevedo e César Soares em C2, ambas as tripulações sub-23, enquanto nos juniores foram bem-sucedidos Ana Batista em K1 e Duarte Cerdeira e Ricardo Gonçalves em K2, equipa que foi igualmente bem sucedida nos 1.000 metros.

No sábado, a seleção portuguesa tem cinco finais, uma final B e três semifinais.

Nos Europeus de paracanoagem, na categoria sénior, Norberto Mourão, medalha de bronze Tóquio'2020, compete em VL2 200, tal como Floriano Jesus. Em VL1 200 Portugal estará representado por Carlos Carmo.