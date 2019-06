O canoísta Antoine Launay ficou este domingo em 12.º lugar na I Taça do Mundo de slalom, em Londres, a escassos 26 centésimos de integrar os 10 finalistas que disputaram as medalhas.O atleta luso, 35.º do ranking mundial, terminou o percurso em 93,76 pontos (segundos), ficando a 5,33 segundos do britânico Joseph Clark, o vencedor, e a 26 centésimos de ir à regata decisiva no Lee Valley White Water Centre, em Londres.Ivan Silva (79.º) e Luca Santos (298.º) tinham falhado na quinta-feira um lugar entre os 40 semifinalistas do K1, tal como o olímpico José Carvalho (172.º) nas canoas C1.O quarteto prepara o campeonato do Mundo, no qual decorre o apuramento olímpico para Tóquio 2020, e que está previsto para a pista de La Seu d'Urgell, em Espanha, de 24 a 29 de setembro.